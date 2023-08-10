Удар по Запоріжжю: серед поранених немовля

Станом на ранок 10 серпня відомо про трьох загиблих та дев'ять поранених унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя

Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років

Зросла кількість загиблих та поранених у результаті удару росіян по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня − станом на ранок 10 серпня відомо про трьох загиблих та дев'ять поранених, серед яких немовля. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина − наслідок удару по обласному центру. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років», − заявив Малашко.

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За його словами, загалом за минулу добу російські окупанти здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

З артилерії гатили по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського.

Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 БПЛА атакували Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Також по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному росіяни гатили з РСЗВ. А по Запоріжжю й Підгірному завдали 2 ракетні удари.

Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.



До органів влади надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, що 9 серпня російські загарбники вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про трьох загиблих унаслідок цієї атаки, а також показав відео наслідків.