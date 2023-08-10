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Удар по Запоріжжю: серед поранених немовля

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: серед поранених немовля
Станом на ранок 10 серпня відомо про трьох загиблих та дев'ять поранених унаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя
фото: Андрій Єрмак

Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років

Зросла кількість загиблих та поранених у результаті удару росіян по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня − станом на ранок 10 серпня відомо про трьох загиблих та дев'ять поранених, серед яких немовля. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Троє загиблих та дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина − наслідок удару по обласному центру. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років», − заявив Малашко.

За його словами, загалом за минулу добу російські окупанти здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

З артилерії гатили по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, Червоного, Степногірська, Степового, Плавнів, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового та Кам'янського.

Також зафіксовано 4 авіаційні удари по Оріхову та Малій Токмачці, 4 БПЛА атакували Гуляйполе, Малинівку, Ольгівське та Новодарівку. Також по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському й Левадному росіяни гатили з РСЗВ. А по Запоріжжю й Підгірному завдали 2 ракетні удари.

Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.
 
До органів влади надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що 9 серпня російські загарбники вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про трьох загиблих унаслідок цієї атаки, а також показав відео наслідків.

Теги: Запоріжжя війна обстріл

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