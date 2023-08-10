Окупанти атакували Запоріжжя

Рашисти другий день поспіль обстрілюють Запоріжжя

Ціллю російської атаки став об‘єкт цивільної інфраструктури

Російські терористи знову атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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«Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що удар припав на дуже людна в цей час територію.

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Нагадаємо, вчора окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі.

Зеленський показав відео наслідків атаки.

До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.