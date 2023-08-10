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Окупанти атакували Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували Запоріжжя
Рашисти другий день поспіль обстрілюють Запоріжжя
фото ілюстративне

Ціллю російської атаки став об‘єкт цивільної інфраструктури

Російські терористи знову атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що удар припав на дуже людна в цей час територію.

Нагадаємо, вчора окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі.

Зеленський показав відео наслідків атаки.

До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Теги: Запоріжжя окупанти війна ракета

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