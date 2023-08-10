Російські окупанти у Запоріжжі вбили двох музиканток: що про них відомо

Юні співачки під час своїх виступів збирали кошти для ЗСУ

Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю

Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинули дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина. Про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.

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Музикантки Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю фото: Матвіївський сільський центр культури і дозвілля

«Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата – Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас.

Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій! Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті «Діамант», а після вони почали грати спільно, утворили дует «Similar girls» та стали учасниками «cover band «Gems», – йдеться в повідомленні.

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Юні співачки під час своїх виступів збирали кошти для ЗСУ. За даними 23 окремої бригади ОГП Хортиця НГУ, дівчата є доньками військовослужбовців, які захищають Запорізький напрямок.

А ось на цьому відео дівчата востаннє співають пісню.

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Нагадаємо, що 9 серпня російські загарбники вдарили по житловому кварталу Запоріжжя.

До слова, зросла кількість загиблих та поранених у результаті удару росіян по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня − станом на ранок 10 серпня відомо про трьох загиблих та дев'ять поранених, серед яких немовля.