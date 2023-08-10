Російські окупанти у Запоріжжі вбили двох музиканток: що про них відомо
Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю
Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинули дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина. Про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.
«Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата – Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас.
Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій! Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті «Діамант», а після вони почали грати спільно, утворили дует «Similar girls» та стали учасниками «cover band «Gems», – йдеться в повідомленні.
@sing_kristikrutt Запис трансляції з нещодавнього виступу в Запоріжжі 💙💛 #підпискавідукраїнців🇺🇦💙💛 #запоріжжя #обійми #океанельзи ♬ оригінальний звук - 🔥Настрій твого свята🔥
Юні співачки під час своїх виступів збирали кошти для ЗСУ. За даними 23 окремої бригади ОГП Хортиця НГУ, дівчата є доньками військовослужбовців, які захищають Запорізький напрямок.
@sing_kristikrutt @Artem Pivovarov ❤️ #дежавю #артемпивоваров🔥 #запоріжжя #ефір #музика ♬ оригінальний звук - 🔥Настрій твого свята🔥
А ось на цьому відео дівчата востаннє співають пісню.
@sing_kristikrutt
5168757394138277 карта закріплена в коментарях♬ оригінальний звук - 🔥Настрій твого свята🔥
Нагадаємо, що 9 серпня російські загарбники вдарили по житловому кварталу Запоріжжя.
До слова, зросла кількість загиблих та поранених у результаті удару росіян по житловому кварталу Запоріжжя 9 серпня − станом на ранок 10 серпня відомо про трьох загиблих та дев'ять поранених, серед яких немовля.
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