Ракетні удари по Запоріжжю і Кривому Рогу: яка ситуація в регіонах

У результаті удару пошкоджені три адмінбудівлі і сім житлових будинків у Кривому Розі

За добу загинуло сім мирних жителів

За добу вісім областей України зазнали ворожих ударів. Про ситуацію в регіонах повідомляють обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (30 вибухів). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. У селі неподалік кордону (Новгород-Сіверський район) – влучання в господарські будівлі. Минулося без жертв.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 37 вибухів – з мінометів та АГС. Обстрілів зазнали Новослобідська. Хотінська, Великописарівська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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Учора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська, Есманська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади. Середино-Будська громада: пошкоджено 2 приватних домоволодіння. Великописарівська громада: пошкоджено приватне домоволодіння. Хотінська громада: в результаті одного з обстрілів отримала тілесні ушкодження одна людина. Також пошкоджено приміщення будинку культури. Білопільська громада: поранено цивільну особу, яку госпіталізовано до медичного закладу. Краснопільська громада: пошкоджено приватне домоволодіння.

Дніпропетровщина

Внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Кривому Рогу загинула одна людина, 73 постраждали. Трьох людей ДСНСники врятували з-під завалів. Сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті, зруйновані гаражі, знищені вантажні автомобілі. Пошкоджено 14 адміністративних будівель, культова споруда, 62 багатоквартирних будинки, 7 приватних будинків, 35 легкових автомобілів.

Також вдень ворог тричі бив по Нікопольському району. Атакував сам Нікополь з безпілотника та обстріляв артилерією. Пошкоджено адмінбудівлю та житловий будинок.

Окупанти з артилерії обстріляли Марганецьку громаду району. Обійшлося без жертв та постраждалих. Ввечері ворог цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії. Минулося без жертв. Наслідки зʼясовуються.

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Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 20 містах та селах області. Ворог обстрілював території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інші прифронтові населені пункти. Зафіксовано два ракетні удари по Запоріжжю, сім БПЛА-атак по Чарівному, Полтавці та Степовому, шість обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, Темирівці й Степногірську, також ворог поцілив 9 авіаснарядами по Новодарівці. Внаслідок ракетного удару рашистів по Запоріжжю поранення зазнав 51-річний чоловік; його оперативно доставлено в лікувальну установу. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, закладів освіти та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Синьківки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Ворог обстріляв смт. Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовані влучання за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа. Також внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 1 га.

У с. Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу «Пелюстка». Госпіталізований в стані середньої тяжкості. В районі с. Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн «Клас-Лексіон 580». Постраждалих немає.

Луганщина

Авіаційних ударів ворога зазнала Білогорівка. Артилерійських та мінометних обстрілів – Невське, Білогорівка та Новолюбівка. Унаслідок ворожих обстрілів в с. Невське - 10 влучань. Пошкоджені три приватні будинки. В с. Новолюбівка внаслідок обстрілів з артилерії та РСЗВ «Град» пошкоджені приватні будинки. За добу противник здійснив 146 обстрілів (543 снаряди).

Донеччина

За минулу добу зафіксовано 18 обстрілів населених пунктів. Під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, Дружківка, смт Північне, смт Щербинівка, смт Петрівка, с.Соловйове, с.Зарічне, с.Катеринівка, с.Новобахмутівка, с.Пречистівка Пошкоджено 16 приватних житлових будинків, ЛЕП. На Донеччині за добу – 4 загиблих, 7 поранених.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 59 обстрілів (244 снаряди), з них по м. Херсон – два артилерійських обстріли (5 снарядів). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; територію гаражного кооперативу (м.Херсон); заклад освіти (н.п. Ольгівка) Ворог завдав авіаудару по Одрадокамʼянці Бериславського району. Постраждали семеро людей.

Через влучання керованої авіабомби травми, несумісні з життям, отримали двоє жінок – 48 та 49 років, та один 46-річний чоловік. Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих (54 та 62 роки) шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки (50 та 29 років) лікування проходитимуть амбулаторно.

Також окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення зазнав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні.

На Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків. Це сапери організації «The HALO Trust», що займається гуманітарним розмінуванням області. 24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу. Всього за добу по області три людини загинуло, 8 – дістали поранення.