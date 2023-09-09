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Прорив ЗСУ на півдні обмежив здатність окупантів наступати – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прорив ЗСУ на півдні обмежив здатність окупантів наступати – британська розвідка
ЗСУ мають успіх на Мелітопольському напрямку
фото з відкритих джерел

Росія передислокувала сили з інших районів фронту, щоб замінити розбиті підрозділи біля Роботиного

Українські сили просунулися до головної лінії оборони росіян на схід від населеного пункту Роботине. Українські захисники продовжують поступове тактичне просування до російських позицій. Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії в Twitter.

Також українські сили продовжують тиск на окупантів на південь від Бахмуту, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

Британська розвідка припускає, що Росія передислокувала сили з інших районів фронту, щоб замінити розбиті підрозділи біля Роботиного.

«Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту», – йдеться у повідомленні розвідки.

Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на російські оборонні лінії, особливо навколо Роботиного, припускає британська розвідка.

Прорив ЗСУ на півдні обмежив здатність окупантів наступати – британська розвідка фото 1

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботине, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ змінюють систему командування та управління, намагаються активізувати зусилля щодо впровадження доктрини вогню, адаптують розгортання комплексів РЕБ, при цьому ворог продовжує відчувати проблеми з керівництвом підрозділами.

Теги: війна контрнаступ ЗСУ окупанти британська розвідка

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