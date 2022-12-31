Ракетний обстріл Хмельниччини: поранено четверо людей

У Хмельницькій області внаслідок обстрілу поранено чотири людини

Повітряна тривога на Хмельниччині триває

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських окупантів у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу поранено щонайменше 4 цивільних людини. Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!» – повідомив Гамалій.

Нагадаємо, на території Хмельницької області повітряна тривога почала лунати о 13:05. Приблизно через 50 хвилин у Хмельницькому пролунав вибух. Опісля наступний.

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Заступник голови ОП Кирило Тимошенко спочатку повідомив, що внаслідок атаки постраждало двоє людей.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

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Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.