Окупанти атакували Хмельницький ракетами: є поранені

Внаслідок атаки постраждало двоє людей

У Хмельницькому пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На території Хмельницької області повітряна тривога почала лунати о 13:05. Приблизно через 50 хвилин у Хмельницькому пролунав вибух. Опісля наступний.

«Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом. Зберігайте спокій», – зазначив міський голова Олександр Симчишин

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про це повідомив Заступник голови ОП Кирило Тимошенко спочатку повідомив, що російські окупанти атакували Xмельницький дронами. Згодом змінив допис і зазначив, що Хмельницький атаковано ракетами.

Внаслідок атаки постраждало двоє людей.

Крім того голова ОВА Сергій Гамалій підтверджує «прильоти» по області. Наразі невідомо, чи йдеться саме про цю атаку дронами.

Зазначимо, вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській, Житомирській Вінницькій областях.Також пишуть, що голосно у Миколаєві та Запоріжжі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, у Києві знову й знову чутно гучні вибухи. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.