Обстріл Кривого Рогу. Окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури

Наразі триває ліквідація наслідків

У Кривому Розі під час вечірньої атаки російська ракета Х-59 влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, потрапляння ракети спричинило значні руйнування.

"Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад та населення. Ввечері, близько 20.40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, ввечері, 28 вересня, українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Додамо, триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.



