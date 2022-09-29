У двох містах України прогриміли потужні вибухи

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

У Дніпрі під час вибухів у людей повилітали вікна

Вночі, 29 вересня, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

В областях оголошена повітряна тривога.

Разом з тим місцеві пабліки повідомили, що у Дніпрі прогриміли настільки потужні вибухи, що у людей повилітали вікна.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, ввечері, 28 вересня, українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також 28 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.