У двох містах України прогриміли потужні вибухи
У Дніпрі під час вибухів у людей повилітали вікна
Вночі, 29 вересня, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
В областях оголошена повітряна тривога.
Разом з тим місцеві пабліки повідомили, що у Дніпрі прогриміли настільки потужні вибухи, що у людей повилітали вікна.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, ввечері, 28 вересня, українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Також 28 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
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