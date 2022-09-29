Вибухи у Дніпрі. У мережі з'явилися фото та відео наслідків
Прильотів у місті було декілька
Вночі, 29 вересня, у Дніпрі пролунали декілька потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Вибухи були настільки потужними, що у місцевих жителів повилітали вікна та вибило двері. Також автівки, які стояли на вулиці залишилися без стекол.
Момент самого вибуху також потрапив на відео. За інформацією пабліків прильотів у місті було декілька. На місці одного розпочалася пожежа.
Офіційної інформації про вибухи наразі немає.
Нагадаємо, 29 вересня у Новій Каховці прогриміли вибухи. Ймовірно, ЗСУ нанесли удари по позиціях рашистів у районі ГЕС.
Додамо, ввечері, 28 вересня, українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.
Також 28 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
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