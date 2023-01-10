Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Краматорську: рашисти вбили двох людей (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ракетний удар по Краматорську: рашисти вбили двох людей (фото)
Окупанти продовжують вбивати українців
фото із соцмереж

Окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ

Чергові ракетні удари по Краматорську і Костянтинівці Донецької області завдали російські окупанти пізно увечері 9 січня. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

У Краматорську ракети влучили у дорогу на вулиці Олекси Тихого, згорів легковий автомобіль. За попередньою інформацією, дві особи, які були в ньому, загинули.

У Костянтинівці ракети впали за межами міста – ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.

Нагадаємо, 9 січня близько 12.55 російські загарбники вчергове здійснили обстріл міста Херсон. Ворожий снаряд розірвався неподалік одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення.

Як повідомлялося, минулої ночі російські загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Також внаслідок російського обстрілу було зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась.

Читайте також: Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Теги: росія війна Донеччина обстріл смерть Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кораблі, оснащені
Помер розробник російських «Калібрів», якими окупанти обстрілюють Україну
Вчора, 18:57
Кількість постраждалих в Очакові зростає
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
Вчора, 21:55
Рашистський снаряд влучив у житловий будинок
Вечірній обстріл Херсона: у місті спалахнула пожежа, є загиблий
Вчора, 23:10

Події в Україні

Ракетний удар по Краматорську: рашисти вбили двох людей (фото)
Ракетний удар по Краматорську: рашисти вбили двох людей (фото)
Вечірній обстріл Херсона: у місті спалахнула пожежа, є загиблий
Вечірній обстріл Херсона: у місті спалахнула пожежа, є загиблий
Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду
Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
Обстріл рашистами Очакова: серед постраждалих дворічна дитина
Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня
Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня
Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців
Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
23K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
23K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
16K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
11K
Онук Ірини Фаріон виявив проблему української інтелігенції
9169
«Мої діти такого не їдять»: суддя із Донецька вляпався у скандал через гуманітарку (фото)

Новини

Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту