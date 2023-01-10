Ракетний удар по Краматорську: рашисти вбили двох людей (фото)

Окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ

Чергові ракетні удари по Краматорську і Костянтинівці Донецької області завдали російські окупанти пізно увечері 9 січня. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

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У Краматорську ракети влучили у дорогу на вулиці Олекси Тихого, згорів легковий автомобіль. За попередньою інформацією, дві особи, які були в ньому, загинули.

У Костянтинівці ракети впали за межами міста – ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.

Нагадаємо, 9 січня близько 12.55 російські загарбники вчергове здійснили обстріл міста Херсон. Ворожий снаряд розірвався неподалік одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Від мінно-вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення.

Як повідомлялося, минулої ночі російські загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Також внаслідок російського обстрілу було зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась.