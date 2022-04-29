Ракетний удар по Києву. Чому всі здивовані?
Ніхто не казав, що ракетних ударів по столиці більше не буде
Я цілком можу зрозуміти хід людської психіки. Але не можу зрозуміти хід людської логіки.
Ось вчора ракетні прильоти по Києву й передмістю. Щось збито, щось ні, щось зруйновано.
Для багатьох це стало шоком, страхом і приводом писати, що рано повертатися в Київ. Після того, як купа народу вже повернулася.
Може, і рано. Я не знаю. Кожен вирішує для себе.
Але тут же як?
«Це ж було вже». У лютому, березні, двічі – у квітні (приліт у завод «Візар», де роблять «нептуни», і в танкоремонтний).
Раніше й гірше було («Ретровілль»). А бувало й по кілька тижнів без ракет.
Почали забувати? Дарма.
Ніхто не казав, що ракетних ударів по Києву більше не буде
Навпаки.
Поки йде війна і поки в русні залишаються ракети – таке може траплятися щогодини.
І не лише в Києві.
І у Львові таке може бути. Бо там теж є оборонні підприємства, та будь-які серйозні заводи, військові частини, є важлива інфраструктура-логістика, мости, залізниця, аеропорт тощо.
І у Львові таке вже було – згадайте приліт у шиномонтаж, наприклад. Чи в авіаремонтний завод.
Якщо завтра, боже збав, ще раз ударять ракетою по Львову – навряд чи ж усі скажуть: от бачте, рано повертатися у Львів!
Там так і залишатиметься купа народу. І не те щоб сильно тремтітиме.
У купі інших міст Центральної й Західної України таке (прильоти ракет) теж може бути
Якщо москалям підійде одна з перелічених ознак. Або якщо їм просто так закортить. А наша ППО при цьому виявиться безсилою.
На це ніяк не впливає запалене ввечері світло у вікні. І на це в 99,9% випадків не вливає селфач чи інша фотка, зроблена в центрі міста.
Крилеті ракети – це не артилерія. Ракети – штука лиха, але ступінь цієї загрози не залежить від близькості лінії фронту.
Від Києва фронт далеко. А по частині ППО Київ захищений чи не найкраще в Україні.
Не зрозумійте неправильно – я не кличу повертатися в Київ.
Я просто кажу, що не треба панікувати і зайвий раз боятися того, що є однаковою загрозою майже для всієї країни, яка воює.
Про загрози і про війну потрібно пам'ятати щогодини і скрізь в Україні.
А замість боятися краще запобігатися. Ну, і вірити в ЗСУ та працювати на перемогу.
Джерело: блог Дмитра Лиховія