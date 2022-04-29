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    Думки вголос

    Ракетний удар по Києву. Чому всі здивовані?

    Поки у росіян є ракети, обстріли продовжуватимуться - Ракетний удар по Києву. Чому всі здивовані?
    Поки у росіян є ракети, обстріли продовжуватимуться
    фото з відкритих джерел

    Ніхто не казав, що ракетних ударів по столиці більше не буде

    Я цілком можу зрозуміти хід людської психіки. Але не можу зрозуміти хід людської логіки.

    Ось вчора ракетні прильоти по Києву й передмістю. Щось збито, щось ні, щось зруйновано.

    Для багатьох це стало шоком, страхом і приводом писати, що рано повертатися в Київ. Після того, як купа народу вже повернулася.

    Може, і рано. Я не знаю. Кожен вирішує для себе.

    Але тут же як?

    «Це ж було вже». У лютому, березні, двічі – у квітні (приліт у завод «Візар», де роблять «нептуни», і в танкоремонтний).

    Раніше й гірше було («Ретровілль»). А бувало й по кілька тижнів без ракет.

    Почали забувати? Дарма.

    Ніхто не казав, що ракетних ударів по Києву більше не буде

    Навпаки.

    Поки йде війна і поки в русні залишаються ракети – таке може траплятися щогодини.

    І не лише в Києві.

    І у Львові таке може бути. Бо там теж є оборонні підприємства, та будь-які серйозні заводи, військові частини, є важлива інфраструктура-логістика, мости, залізниця, аеропорт тощо.

    І у Львові таке вже було – згадайте приліт у шиномонтаж, наприклад. Чи в авіаремонтний завод.

    Якщо завтра, боже збав, ще раз ударять ракетою по Львову – навряд чи ж усі скажуть: от бачте, рано повертатися у Львів!

    Там так і залишатиметься купа народу. І не те щоб сильно тремтітиме.

    У купі інших міст Центральної й Західної України таке (прильоти ракет) теж може бути

    Якщо москалям підійде одна з перелічених ознак. Або якщо їм просто так закортить. А наша ППО при цьому виявиться безсилою.

    На це ніяк не впливає запалене ввечері світло у вікні. І на це в 99,9% випадків не вливає селфач чи інша фотка, зроблена в центрі міста.

    Крилеті ракети – це не артилерія. Ракети – штука лиха, але ступінь цієї загрози не залежить від близькості лінії фронту.

    Від Києва фронт далеко. А по частині ППО Київ захищений чи не найкраще в Україні.

    Не зрозумійте неправильно – я не кличу повертатися в Київ.

    Я просто кажу, що не треба панікувати і зайвий раз боятися того, що є однаковою загрозою майже для всієї країни, яка воює.

    Про загрози і про війну потрібно пам'ятати щогодини і скрізь в Україні.

    А замість боятися краще запобігатися. Ну, і вірити в ЗСУ та працювати на перемогу.

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    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна Львів обстріл військові Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Києву. Чому всі здивовані?