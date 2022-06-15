У Миколаєві окупанти вдарили по житловому будинку: є поранені (відео)

П’ятеро людей отримали поранення

Російські війська знову обстріляли Миколаїв. Цього разу вдарили по житловому будинку. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Як завжди, окупанти артилерією по «військовому» об'єкту. 5 поранених мешкані», – написав Кім.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Миколаївщину. Поранення тоді отримали 19 людей.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім кілька днів тому запевнив, що ситуація на південному напрямку для українських військ покращується. Рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.