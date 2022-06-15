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    Події в Україні

    У Миколаєві окупанти вдарили по житловому будинку: є поранені (відео)

    Російські війська атакували Миколаїв - У Миколаєві окупанти вдарили по житловому будинку: є поранені (відео)
    Російські війська атакували Миколаїв
    скрін з відео

    П’ятеро людей отримали поранення

    Російські війська знову обстріляли Миколаїв. Цього разу вдарили по житловому будинку. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

    «Як завжди, окупанти артилерією по «військовому» об'єкту. 5 поранених мешкані», – написав Кім.

    Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли Миколаївщину. Поранення тоді отримали 19 людей.

    Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім кілька днів тому запевнив, що ситуація на південному напрямку для українських військ покращується. Рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    До слова, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    У Миколаєві окупанти вдарили по житловому будинку: є поранені (відео)