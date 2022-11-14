Рашист вимагав у жінки код від мультиварки, думаючи, що це сейф (відео)

Окупанти дивувався розсувним дверям шафи-купе

Мешканка звільненого населеного пункту на півдні України розповіла, як російський загарбник вдерся до неї в будинок з автоматом та дивувався розсувним дверям шафи-купе. Відповідне відео вже з’явилося в мережі.

Дійшовши до кухні, рашист почав вимагати від жінки сказати йому код від мультиварки, думаючи, що це сейф.

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Раніше повідомлялося, що у одному зі звільнених сіл Херсонщини до українських захисників підійшов дідусь і повідомив, що він вкрав у російських загарбників два гранатомети та хоче їх передати ЗСУ.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

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