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    Події в Україні

    Рашисти масово відмовляються воювати в Україні – Генштаб

    Значна частина російських військовослужбовців написала рапорти на відмову - Рашисти масово відмовляються воювати в Україні – Генштаб
    Значна частина російських військовослужбовців написала рапорти на відмову
    фото: Міноборони

    Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%

    Російські загарбники відмовляються воювати через значні втрати у боях із ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

    Генштаб повідомляє про масові випадки відмови воювати серед військових Чорноморського флоту.

    Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.

    «Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій «спеціальній операції»», – зазначають у Генштабі.

    Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти масово відмовляються воювати в Україні – Генштаб