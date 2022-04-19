Рашисти масово відмовляються воювати в Україні – Генштаб
Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%
Російські загарбники відмовляються воювати через значні втрати у боях із ЗСУ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Генштаб повідомляє про масові випадки відмови воювати серед військових Чорноморського флоту.
Втрати 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту складають до 75%. 810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту втратила 158 військовослужбовців вбитими, близько 500 пораненими, а 70 осіб вважаються зниклими безвісти.
«Значна частина військовослужбовців зазначених бригад написала рапорти на відмову від участі у так званій «спеціальній операції»», – зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.
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