Ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом

Російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню і бочкову артилерію.

Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу, зруйнованні приватні і багатоквартирні будинки. Про це у Facebook повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню і бочкову артилерію. Під «масованими» обстрілами опинилися Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.

«Вночі орки масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка тощо. Відбуваються руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектору. Постраждалих немає», – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Також Вілкул розповів, як рашисти йому пропонували здати Кривий Ріг.