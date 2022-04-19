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    Події в Україні

    Ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом

    Ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом
    фото з відкритих джерел

    Російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню і бочкову артилерію.

    Російські загарбники вночі обстріляли населені пункти поблизу Кривого Рогу, зруйнованні приватні і багатоквартирні будинки. Про це у Facebook повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    За його словами, російська армія використовувала реактивні системи залпового вогню і бочкову артилерію. Під «масованими» обстрілами опинилися Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.

    «Вночі орки масово обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка тощо. Відбуваються руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектору. Постраждалих немає», – повідомив Вілкул.

    Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Також Вілкул розповів, як рашисти йому пропонували здати Кривий Ріг.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг обстріл Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Ворог масово обстріляв населені пункти під Кривим Рогом