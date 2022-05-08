  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних

    Згорілі вантажівки &ndash; наслідок учорашнього обстрілу Богодухова&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних
    Згорілі вантажівки – наслідок учорашнього обстрілу Богодухова    
    Фото: 24tv.ua

    Ще п’ятеро осіб отримали поранення

    У неділю, 8 травня, ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

    За попередніми даними, в результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 – загинули.

    «У місті Богодухів та Богодухівському районі: 3 людини отримали поранення, 2 – загинуло. У Харківському районі: 2 особи поранено, 1 чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

    Учора протягом дня ворог також вів масований обстріл Харківської області, у тому числі міста Богодухів. Постраждалих під час обстрілу не було. Снаряди влучили у вантажівки та нежитлові будівлі.

    Також вночі був приліт снарядів в село Сковородинівка, окупанти знищили музей Г.Сковороди, одна людина постраждала.

    Читайте також: «Це воронка?». Юлія Тимошенко у бронежилеті та на підборах відвідала Харків

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл вантажівки музей Україна село чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних