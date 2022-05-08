Внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних

Ще п’ятеро осіб отримали поранення

У неділю, 8 травня, ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, в результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 – загинули.

«У місті Богодухів та Богодухівському районі: 3 людини отримали поранення, 2 – загинуло. У Харківському районі: 2 особи поранено, 1 чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

Учора протягом дня ворог також вів масований обстріл Харківської області, у тому числі міста Богодухів. Постраждалих під час обстрілу не було. Снаряди влучили у вантажівки та нежитлові будівлі.

Також вночі був приліт снарядів в село Сковородинівка, окупанти знищили музей Г.Сковороди, одна людина постраждала.