Рашисти обстріляли Часів Яр, троє поранених (фото)

Росіяни вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню

Постраждали дитсадок та багатоповерхівки

Сьогодні вранці, 17 листопада, внаслідок обстрілу окупантами Часового Яру в Бахмутському районі Донецької області, троє людей зазнали поранень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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«Троє поранених – наслідок ранкового обстрілу Часового Яру. Місто зазнало удару з реактивних систем залпового вогню – зафіксовано шість прильотів і значні пошкодження. Постраждав дитсадок, котельня та щонайменше дев'ять будинків», – написав він в Telegram.

Також очільник області закликає жителів евакуюватися.

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«Уся вільна частина Донеччини – під постійною загрозою російських обстрілів. Абсолютно безпечних місць у нас давно вже не лишилося. Не ризикуйте власним життям – евакуюйтесь», – наголосив він.

На Донеччині фіксуються запеклі бої в районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара. Російська армія посилює штурми, щоб прорвати українську оборону. Проте ЗСУ стримують удари окупантів.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 листопада російські загарбники завдали ракетні удари по двох районах Харківської області. Унаслідок атаки постраждали вісім осіб, у тому числі поліцейські, які фіксували російський злочин.

Як відомо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.