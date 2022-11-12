На Донеччині у таборі окупантів сталася кривава бійня

Окупанти з Чечні безчинствують в Україні

«Кадировці» влаштовують бійки з мобілізованими російськими військовими

На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими російськими військовослужбовцями та окупантами з території чеченської республіки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення трьох осіб.

Також Генштаб повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у російському місті Омськ мобілізовані на війну окупанти влаштували велику бійку на ринку.

Нещодавно у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області пролунали вибухи в готелі, де базувалися «кадировці».

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов порадив кадировцям піти з України та боротися за незалежність Ічкерії, поки Росія не вирішила її знищити.