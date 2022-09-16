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Нічний обстріл Харкова: серед постраждалих є діти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: серед постраждалих є діти
Ворожий снаряд влучив у будинок
фото ілюстративне

Прильоти зафіксовано у двох районах Харкова

У результаті нічного обстрілу Харкова зафіксовані влучання снарядів у Слобідському та Київському районах міста близько 3:30. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль.

Синєгубов повідомив, що легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей п’яти та 17 років. Госпіталізації не потребували.

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо – постраждалих немає.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 16 вересня в місті прогриміли вибухи. Окупанти обстріляли Слобідський район. Приліт був поруч із житловим будинком.

Нагадаємо, 15 вересня вночі рашисти обстріляли Київський район Харкова.

Також тієї ночі вночі вибухи лунали ще в двох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Теги: обстріл поранення Харків росія війна окупанти Україна

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