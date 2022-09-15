Окупанти обстріляли звільнену частину Харківщини. Постраждали діти

В Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення

Російські окупанти, 15 вересня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів ворога постраждали діти. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні протягом усього дня ворог тероризує населення звільнених районів Харківщини. Обстрілюються населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів», - заявив Синєгубов.

За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років. Також одна жінка отримала поранення в Ізюмському районі і одна в Харківському. Постраждалі госпіталізовані та їм надається уся необхідна медична допомога.

Разом з тим внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки.

Нагадаємо, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.