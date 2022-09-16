Рашисти обстріляли один з районів Харкова

Внаслідок обстрілу загорілося авто біля будинку

У Харкові вночі 16 вересня прогриміли вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про приліт в одному з районів міста.

Окупанти обстріляли Слобідський район. Приліт був поруч із житловим будинком.

За попередньою інформацією, загорілося авто біля будинку, постраждали комунікації. Чи є постраждалі – наразі не відомо.

Місцеві пабліки опублікували відео прильоту.

Нагадаємо, 15 вересня вночі рашисти обстріляли Київський район Харкова.

Також тієї ночі вночі вибухи лунали ще в двох містах України. Зокрема місцеві жителі повідомляли по вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Додамо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Рівень води у Кривому Розі після ракетного удару піднявся приблизно на 2-3 метри. Швидкість течії річки значно збільшилась. У деяких місцях вода вже дісталася до домогосподарств.

Пізніше жителів деяких вулиць закликали евакуюватися через загрозу підтоплень.