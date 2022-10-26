Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків

У Бахмуті загинула людина, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки

Близько 3:10 ночі 26 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, що на Донеччині. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також впродовж ночі обстрілів зазнавали прифронтові громади у центрі та на півночі області.

На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади. Інформація про жертв та руйнування не надходила.

На Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки. Натомість артобстріли по околицях Часовоярської громади, на щастя, обійшлися без постраждалих та руйнувань.

Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку, каже Кириленко. Влада області закликає місцевих мешканців евакуюватися.

Як відомо, у Бахмуті ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків.

Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.