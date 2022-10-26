Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
 Зруйновані будівлі коледжу та багатоповерхівки 
фото: Павло Кириленко/Telegram

У Бахмуті загинула людина, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки 

Близько 3:10 ночі 26 жовтня рашисти завдали ракетного удару по Дружківці, що на Донеччині. За попередньою інформацією, постраждалих немає, але є руйнування: знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також впродовж ночі обстрілів зазнавали прифронтові громади у центрі та на півночі області.

Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків фото 1

На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Первомайському Очеретинської громади та Мар'їнці, Красногорівці і Катеринівці Мар'їнської громади. Інформація про жертв та руйнування не надходила.

На Горлівському напрямку постраждали Часовоярська і Бахмутська громади. У Бахмуті одна людина загинула, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки. Натомість артобстріли по околицях Часовоярської громади, на щастя, обійшлися без постраждалих та руйнувань.

Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків фото 2

Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку, каже Кириленко. Влада області закликає місцевих мешканців евакуюватися. 

Як відомо, у Бахмуті ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків. 

Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Читайте також:

Теги: Щастя росіяни влада рашисти Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від ворожих обстрілів постраждали багатоповерхові будинки, приватні домоволодіння, міська лікарня та автомобілі
Донеччина: ворог вдарив по багатоповерхівках та лікарні. Жахливі фото наслідків
23 жовтня, 16:41
П'ятеро людей за вчора отримали поранення
Ворожі атаки на Донеччину: начальник ОВА назвав кількість загиблих за добу
24 жовтня, 09:08
На Донеччині правоохоронці виявили тіла цивільних, які загинули під час окупації
На Донеччині правоохоронці виявили тіла цивільних, які загинули під час окупації
Вчора, 08:34

Події в Україні

Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 
В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото)
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото)
Майже пів тисячі окупантів за добу: оновлені дані про втрати ворогів  
Майже пів тисячі окупантів за добу: оновлені дані про втрати ворогів  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
380K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
52K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
38K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
33K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
33K
Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну
31K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту