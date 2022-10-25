На Донеччині правоохоронці виявили тіла цивільних, які загинули під час окупації

Станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

За минулу добу на Донеччині російські загарбники вбили сімох мирних жителів, також виявлені ще три тіла убитих загарбниками цивільних. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 24 жовтня стало відомо про сімох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами – у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла трьох цивільних, які загинули під час окупації: двоє у Дробишевому та одного у Ставках», – зазначив він.

Ще трьом жителям області, за даними Кириленка, минулої доби загарбники завдали поранень. Очільник ОВА наголосив, що станом на сьогодні неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.