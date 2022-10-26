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На Луганщині окупантам не вистачає лікарняних ліжок

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Луганщині окупантам не вистачає лікарняних ліжок
Загарбники намагаються проводити контратаки, мобілізовані окупанти жаліються, що їх залишають без води та їжі 
фото з відкритих джерел

Рашисти відмовляють у госпіталізації цивільним, а своїх мобілізованих вояків кидають напризволяще

На ЛУганщині для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території РФ приїхала чергова партія ув’язнених. Так званій «народній міліції» заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців, тобто їм можна робити все, що завгодно. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Медзаклади на окупованій території переповнені пораненими. Цивільним, звісно, відмовляють у госпіталізації. Так само, як і військовим, якщо звернення не пов’язано з пораненням. Потрібна допомога у разі запалення легенів або інсульту – лікуйся сам. Поранив себе у сідницю – допоможемо», – йдеться про ситуацію.

Нових мобілізованих продовжують доставляти з Росії, а також відловлювати чоловіків на Луганщині, як от у Хрустальному. 

Тим часом жителі Кремінної, що залишилися в окупації, жаліються на майже критичну ситуацію у місті – там відсутні світло та вода, в магазини припинили підвозити продукти. Білогорівку, як і низку вже звільнених від окупантів населених пунктів, росіяни знову обстріляли вчора та вбили двох місцевих жителів. Після деокупації їм пропонували евакуюватися, але вони вирішили залишитися у рідному селі. Противник знав, де саме проживало населення, тому і бив саме туди.

Також росіянами 25 жовтня відкривався вогонь по Невському, Стельмахівці та Новоєгорівці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. Є й вдала робота українських артилеристів. Так, у Новоіванівці знищено склад боєприпасів та понад 10 кадировців. А у Сватовому – до 10 окупантів та близько п’яти вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Загалом авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, два опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО збили п'ять ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини – ще над трьома із них замайорів синьо-жовтий прапор. Втім, росіяни накривають вогнем ті райони, де самі нещодавно базувалися. Координати, де саме залишаються люди, пам’ятають – туди і б’ють.

До слова, на Луганщині ЗСУ знищили склад боєприпасів та ліквідували угрупування так званих кадировців.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. 

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Теги: Луганщина авіація продукти військові робота озброєння населення Бахмут росіяни

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