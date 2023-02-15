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Міністр оборони Британії повідомив, скільки відсотків російської армії воює в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Британії повідомив, скільки відсотків російської армії воює в Україні
Бен Воллес: «За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні»
фото: Reuters

Бен Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб «пробити» оборону України

На території України воює майже вся російська армія. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в ефірі BBC Radio 4.

Коментуючи наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоб «пробити» оборону України. Скоріше, «ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед».

«Це коштувало величезної ціни російській армії. За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні», – заявив британський міністр.

За його словами, допомагаючи Україні перемогти Росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома. «Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи» – сказав він.

«Я думаю, що те, що робить Росія, намагаючись просуватися вперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами», – зазначив Воллес.

Раніше Бен Воллес заявив, що союзники могли б допомогти Україні швидше, підтримуючи операції «на землі» і не зосереджуючись на наданні літаків. Замість винищувачів, для надання яких будуть потрібні місяці на навчання пілотів і «істотна технічна бригада», Велика Британія могла б надати більш термінову підтримку. Зокрема, передати зброю великої дальності і зенітні ракети.

Теги: росія міністр армія Велика Британія навчання росіяни війна

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