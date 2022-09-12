Ворог обстріляв Слов'янськ: мер показав наслідки удару (фото)

На щастя, люди не постраждали

Влучили в завод та приватний сектор

Уночі 12 вересня рашисти обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

«У результаті нічного обстрілу постраждали приватні будинки на вул. Ярослава Мудрого. Також був прильот на територію цегляного заводу», – повідомив міський очільник.

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На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, днями рашисти вдарили по Слов’янську.

Як відомо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей