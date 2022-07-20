Рашисти мають намір загнати військову техніку до енергоблоків ЗАЕС, – Енергоатом

Рашисти планують зберігати вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків

Російські загарбники вимагають від адміністрації Запорізької атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Про це повідомляє Енергоатом.

«Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться «подарунків» від ЗСУ. Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмістивши там свій «мотлох», рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати.

«Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції», – зазначили в Енергоатомі.

Енергоатом закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу! А рашистів, як військових, так і з Росатома, – забиратися геть з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодару та взагалі з нашої землі.

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