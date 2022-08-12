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Уночі Краматорськ пережив 11 ракетних обстрілів: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Краматорськ пережив 11 ракетних обстрілів: фото наслідків
У результаті ворожих обстрілів сталися руйнування будинків і пожежі
фото: Павло Кириленко/Facebook

Окупанти б’ють по цивільній інфраструктурі Донеччини

У ніч на 12 серпня російські окупанти 11 разів обстріляли Краматорськ ракетами. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни били по приватному сектору. За попередньою інформацією, пошкоджено три житлові будинки. Жертв і поранених немає.

Крім того, цієї ночі рашисти обстріляли ракетами Курахове. Влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці.

«Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці. На даний час з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків», – повідомив Кириленко.

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Він укотре закликав мешканців Донеччини евакуюватися.

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Теги: війна росія Донеччина обстріл Україна окупанти

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