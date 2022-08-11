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ЗСУ відкинули ворога на Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ відкинули ворога на Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках 
Триває 169 доба повномасштабної війни
Генштаб

Окупанти штурмовими діями намагалися прорвати оборону наших військ, однак змушені були тікати 

Триває 169 доба протистояння українців вторгненню окупантів. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Сумщині ворог із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Ворожба, Мезенівка, Павлівка та Білопілля, а на Чернігівщині – неподалік села Логи. Значну увагу окупанти приділяють повітряній розвідці БпЛА. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 серпня.

На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи і Норцівки, а авіаудар – неподалік Залиману.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут. З метою сковування дій та недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

На Краматорському напрямку обстріляно райони Пришиба, Сіверська, Григорівки та Верхньокам’янського. Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворога відкинуто назад.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії території в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Яковлівка, Кодема та Курдюмівка. Задіяв авіацію для завдання ударів неподалік Виїмки, Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого.  

Ворог, штурмовими діями, намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі.

На Авдіївському напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені в райони населених пунктів Мар’їнка, Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка. Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямках Мар’їнки та Пісків, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли фіксувалися біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Ольгівського і Кушугума. Авіація ворога діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки.

Окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки.  

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої ним території.  

Обстріляв із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Зоря, Олександрівка, Шевченкове, Новомиколаївка, Киселівка, Любомирівка, Поляна, Андріївка, Зелений Гай, Березнегувате, Лепетиха, Іванівка, Князівка, Твердомедове, Осокорівка та Нікополь. Противник завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Лозового та Білої Криниці. Активно веде повітряну розвідку БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримувати дії наземного угруповання військ, виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.  

В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Особовий склад противника деморалізований. У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області. 

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави. 

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Теги: ЗСУ

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