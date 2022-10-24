Мінкульт висміяв рашистів, які втікають з Херсона, прихопивши пам'ятники Суворову та Ушакову
Ткаченко: «Дякую, звісно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації»
Міністр культури України Олександр Ткаченко висміяв так званий жест доброї волі окупантів, які тікають з Херсона, а на додачу прихопили з собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Про це Ткаченко написав у Telegram.
«Дякую, звісно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації, але ці питання законно повинні вирішувати місцеві органи української влади», – написав Ткаченко.
Як раніше повідомлялося, російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.
Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.
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