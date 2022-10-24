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У Херсоні залишаються дуже специфічні війська РФ – військовий експерт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Херсоні залишаються дуже специфічні війська РФ – військовий експерт
Окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб можна було перейти у тил до ЗСУ
фото ілюстративне

Противник, ймовірно, планує у Херсоні вуличні бої, щоб затягнути Україну у протистояння на тривалий час

Російські загарбники не будуть просто так здавати Херсон і готуються до вуличних боїв. Про це заявив військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі «Еспресо».

«У Херсоні залишаються дуже специфічні війська росіян – це десантники та морська піхота, які підкріплені мобілізованими. І це говорить про те, що противник хоче влаштувати якісь цікаві речі, не скажу Сталінград, скоріше вуличні бої, щоб затягнути Україну у протистояння на тривалий час та використати свої специфічні знання», – сказав Ягун.

Генер-майор вважає, що рашисти зачищали Херсон від місцевого населення, щоб не було інформації про ці війська. Крім того, окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб можна було перейти у тил до наших військ. Тобто це може бути провокація невеликих диверсійних груп для завдання найбільшої шкоди.

«Частина наших бійців, які проходили навчання у Великій Британії, вчилися на зачистку великих міст і боротьбу у великих конгломератах, тому, я не виключаю, що саме ці підрозділи й здійснять зачистку нашого Херсона від ворожих бандформувань», – додав Ягун.

Нагадаємо, тим часом російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Колаборант видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.

До слова, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

Однак заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

За прогнозом Буданова, до кінця року наші бійці звільнять Херсон.  

Крім того, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.

Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Херсон

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