Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю: поранено п'ятьох людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю: поранено п'ятьох людей
У Нікополі п'ять поранених через ранковий обстріл
фото: Євген Євтушенко / Телеграм

Обстріл «був заточений на максимальну шкоду мирним жителям», заявили у РВА

Уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він зазначив, що внаслідок ранкового обстрілу поранень зазнало п'ятеро людей. 

«Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку. На щастя, без загиблих. Ранковий обстріл вулиць мирного міста був заточений на максимальну шкоду мирним жителям», – написав Євтушенко.

Раніше про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії», – ідеться в повідомлені.

3 фото
На весь екран

Резніченко також зазначив, що попередньо поранено троє людей – чоловік і дві жінки. У місті також пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.

Нагадаємо, що росіяни усю ніч 15 жовтня гатили по Нікопольському району «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією. У Нікополі поранено двох людей, вони у лікарні. У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, кілька офісів, газогін та лінії електропередач.

Теги: обстріл росіяни чоловік Дніпропетровщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти протягом дня гатили по Нікополю
Пошкоджено 40 будинків. Окупанти обстріляли Нікополь (фото)
Вчора, 01:48
Мама дитини також зазнала поранень
Обстріл Нікополя: шестирічна дівчинка втратила ноги
12 жовтня, 13:55
Російські окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Нікополь
Рашисти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами (відео)
12 жовтня, 00:41

Події в Україні

Мешканці Севастополя зафільмували запуск ракет у бік України (відео)
Мешканці Севастополя зафільмували запуск ракет у бік України (відео)
Окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю: поранено п'ятьох людей
Окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю: поранено п'ятьох людей
Влада закликала жителів кількох областей економити електрику: перелік
Влада закликала жителів кількох областей економити електрику: перелік
Селище-привид: Міноборни показало звільнене Архангельське на Херсонщині
Селище-привид: Міноборни показало звільнене Архангельське на Херсонщині
Окупанти накрили Донеччину касетними снарядами (фото)
Окупанти накрили Донеччину касетними снарядами (фото)
Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
449K
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала
112K
У Києві пролунав вибух
61K
Угорщина викликала голову посольства України: що сталося
31K
Росія вдарила ракетами по Київщині: перші подробиці
29K
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна
29K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту