Окупанти знову завдали ракетного удару по Нікополю: поранено п'ятьох людей

У Нікополі п'ять поранених через ранковий обстріл

Обстріл «був заточений на максимальну шкоду мирним жителям», заявили у РВА

Уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Він зазначив, що внаслідок ранкового обстрілу поранень зазнало п'ятеро людей.

«Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку. На щастя, без загиблих. Ранковий обстріл вулиць мирного міста був заточений на максимальну шкоду мирним жителям», – написав Євтушенко.

Раніше про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії», – ідеться в повідомлені.

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Резніченко також зазначив, що попередньо поранено троє людей – чоловік і дві жінки. У місті також пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.

Нагадаємо, що росіяни усю ніч 15 жовтня гатили по Нікопольському району «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією. У Нікополі поранено двох людей, вони у лікарні. У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, кілька офісів, газогін та лінії електропередач.