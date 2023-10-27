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Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по пожежній частині в Ізюмі (фото)
Пошкоджено будівлю пожежної частини та 13 одиниць техніки
фото: ДСНС

У результаті ракетного удару постраждали вісім рятувальників

У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Є влучання в будівлю пожежної частини. Про це повідомляє ДСНС України.

У результаті удару постраждали вісім рятувальників. Також пошкоджено 13 одиниць техніки.

«Проте головне зараз - наші люди. Четверо співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу», – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр повідомив, що сьогодні пожежній охороні Харківської області – 200 років. «Росія «привітала» у своєму стилі», – зазначив він.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. 

У ніч на 27 жовтня російські загарбники атакували південь України дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники.

Теги: окупанти війна Харківщина ракета

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