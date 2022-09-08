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Теракт в Оленівці: місія ООН з розслідування почне роботу найближчими днями

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Теракт в Оленівці: місія ООН з розслідування почне роботу найближчими днями
Місія ООН найближчими днями має прибути до Оленівки, де росіяни вбили українських полонених
фото з відкритих джерел

Наразі не повідомляється, скільки часу місія ООН проведе у Оленівці

Місія ООН має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка у Донецькій області. Задача місії - з’ясувати обставини вибуху, від якого загинули та отримали поранення українські військовополонені. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН повідомила заступниця генсека цієї організації з політичних питань Розмарі Дікарло.

Дікарло заявила, що найближчими днями буде розгорнута робота місії зі встановлення фактів, пов’язаних із вибухом в Оленівській колонії 29 липня, внаслідок якого загинули 53 українських військовополонених і ще від 75 до 130 дістали поранення.

Головою місії призначений генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, з ним їде команда старших службовців та експертів. 

Дікарло наголосила, що місія повинна мати можливість виконувати свою роботу без будь-якого втручання, а також безперешкодний доступ до людей, місць і доказів.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

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Теги: військові Оленівка поранення робота розслідування росія теракт

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