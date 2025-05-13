Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Поліція викрила банду, яка постачала наркотики по всій Україні

Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу, Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ. «Главком» склав добірку новин 13 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Пресконференція президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 травня, провів пресконференцію, під час якої розповів про майбутній візит до Туреччини, можливу зустріч із російським диктатором і наслідки, якщо Путін відмовиться від переговорів.

Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися, що зустрінуться в четвер, 15 травня, в Анкарі. Якщо Путін готовий прилетіти до Стамбула, а не до Анкари, Зеленський з Ердоганом прибудуть туди та зроблять усе, щоб зустріч відбулася. Президент США Дональд Трамп отримав пропозицію долучитися до зустрічі, поки що не відомо, яке рішення він ухвалив. Якщо Трамп підтвердить участь, це було б додатковим імпульсом до присутності Путіна.

На запитання про те, чи можливі переговори з РФ на рівні делегацій, якщо Путін відмовиться від особистої участі, Зеленський відповів, що готовий на зустріч із Путіним, інші формати поки що не обговорювали. Якби Путін сказав, що готовий до припинення вогню, після цього могли б початися зустрічі переговорних груп. Успіхом переговорів у Туреччині стала б домовленість про припинення вогню, що було б першим кроком до закінчення війни.

За словами президента, якщо Путін не приїде на зустріч, це буде фінальною точкою, яка покаже, що Росія не готова до закінчення війни. Тоді партнери України мають виконати свої обіцянки та запровадити сильні пакети санкцій проти РФ за небажання припиняти вогонь.

Масштабна спецоперація проти наркобізнесу

Поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали наркотики у всі області України. Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували мешканців різних областей України. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн.

Поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю та інші правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором. За даними розслідування, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали наркотичні речовини.

Так, ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією. Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13020 про застосування санкцій до суден та літаків, які працюють на Російську Федерацію. За документ проголосували 269 народних обранців. Він передбачає накладання санкцій не лише на фізичних та юридичних осіб, а й безпосередньо на конкретні судна та літаки.

Крім того, Служба безпека і розвідка зможуть виявляти й фіксувати використання цих суден у діяльності проти України. Це дасть змогу обмежити можливості Москви продовжувати агресію через збагачення на «тіньових» перевезеннях.

СБУ затримала російського агента, який готував диверсію на Рівненській АЕС

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ на Рівненщині. Він готував повітряну атаку росіян по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України. За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта. Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога

Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою.

Окремо визначено умови, за яких допускається держреєстрація авто, ввезених в України до набрання чинності «Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою». А також – перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто, у тому числі тих, які призначені для військових.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський наркотики російські агенти Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новинський та Медведчук передавали ультиматуми від глави Кремля
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
Сьогодні, 21:03
На фото та відео з потягу видно, що на столі лежала звичайна серветка, але російська пропаганда продовжувала поширювати заяви про наркотики
Росія поширила фейк про нібито вживання наркотиків Макроном: реакція Парижа
Вчора, 08:40
Зеленський наголосив, що Москві довіряти не слід і необхідно готуватися до провокацій з боку РФ
Зеленський попередив про можливі провокації Росії 9 травня
4 травня, 19:38
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
Кремль у вогні. Допис Єрмака заінтригував мережу
3 травня, 22:43
Melovin поборов алкогольну залежність та вирішив кинути курити
Співак Melovin зізнався, що зловживав наркотиками
3 травня, 16:58
Зеленський: Особливу увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС
Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ
27 квiтня, 03:46
Президент запевнив, що російських військових, які вбили українських воїнів, знищать
На Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку – Зеленський
20 квiтня, 17:24
Стефанчук заявив, що голосування покаже результати кастингу Путіна у Раді
Стефанчук різко висловився про нардепів, які проголосують проти продовження воєнного стану
15 квiтня, 22:42
Від початку квітня ворог застосував майже 2,8 тис. авіаційних бомб
Зеленський розповів про стан постраждалих після російських ударів
14 квiтня, 14:13

Події в Україні

Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня
Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
На Черкащині блискавка вдарила поруч з людиною (відео)
На Черкащині блискавка вдарила поруч з людиною (відео)
ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану. Той розповів, як його обмануло командування
ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану. Той розповів, як його обмануло командування
В Україні відстрілюють диких птахів. Держпродспоживслужба пояснила, для чого це роблять
В Україні відстрілюють диких птахів. Держпродспоживслужба пояснила, для чого це роблять
Через протест поляків перевізники масово уникають одного із пунктів пропуску
Через протест поляків перевізники масово уникають одного із пунктів пропуску

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
128K
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
63K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
39K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
16K
Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили

Новини

Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Сьогодні, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua