Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу. Головне за 13 травня

Поліція викрила банду, яка постачала наркотики по всій Україні

Пресконференція президента, масштабна спецоперація проти наркобізнесу, Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ. «Главком» склав добірку новин 13 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Пресконференція президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 травня, провів пресконференцію, під час якої розповів про майбутній візит до Туреччини, можливу зустріч із російським диктатором і наслідки, якщо Путін відмовиться від переговорів.

Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися, що зустрінуться в четвер, 15 травня, в Анкарі. Якщо Путін готовий прилетіти до Стамбула, а не до Анкари, Зеленський з Ердоганом прибудуть туди та зроблять усе, щоб зустріч відбулася. Президент США Дональд Трамп отримав пропозицію долучитися до зустрічі, поки що не відомо, яке рішення він ухвалив. Якщо Трамп підтвердить участь, це було б додатковим імпульсом до присутності Путіна.

На запитання про те, чи можливі переговори з РФ на рівні делегацій, якщо Путін відмовиться від особистої участі, Зеленський відповів, що готовий на зустріч із Путіним, інші формати поки що не обговорювали. Якби Путін сказав, що готовий до припинення вогню, після цього могли б початися зустрічі переговорних груп. Успіхом переговорів у Туреччині стала б домовленість про припинення вогню, що було б першим кроком до закінчення війни.

За словами президента, якщо Путін не приїде на зустріч, це буде фінальною точкою, яка покаже, що Росія не готова до закінчення війни. Тоді партнери України мають виконати свої обіцянки та запровадити сильні пакети санкцій проти РФ за небажання припиняти вогонь.

Масштабна спецоперація проти наркобізнесу

Поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали наркотики у всі області України. Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували мешканців різних областей України. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн.

Поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю та інші правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором. За даними розслідування, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали наркотичні речовини.

Так, ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією. Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

Рада підтримала законопроєкт про застосування санкцій проти «тіньового флоту» РФ

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №13020 про застосування санкцій до суден та літаків, які працюють на Російську Федерацію. За документ проголосували 269 народних обранців. Він передбачає накладання санкцій не лише на фізичних та юридичних осіб, а й безпосередньо на конкретні судна та літаки.

Крім того, Служба безпека і розвідка зможуть виявляти й фіксувати використання цих суден у діяльності проти України. Це дасть змогу обмежити можливості Москви продовжувати агресію через збагачення на «тіньових» перевезеннях.

СБУ затримала російського агента, який готував диверсію на Рівненській АЕС

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ на Рівненщині. Він готував повітряну атаку росіян по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України. За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта. Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Уряд спростив реєстрацію автівок, ввезених як гуманітарна допомога

Кабмін врегулював питання держреєстрації автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою.

Окремо визначено умови, за яких допускається держреєстрація авто, ввезених в України до набрання чинності «Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою». А також – перелік документів, які потрібно надати до сервісного центру МВС для держреєстрації чи тимчасового держобліку авто, у тому числі тих, які призначені для військових.