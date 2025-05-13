Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Готував диверсію на Рівненській АЕС: затримано агента РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Готував диверсію на Рівненській АЕС: затримано агента РФ
Фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини
фото: СБУ

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ на Рівненщині. Він готував повітряну атаку росіян по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

«Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта. Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Готував диверсію на Рівненській АЕС: затримано агента РФ фото 1
фото: СБУ

«Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання. Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС», – зазначають правоохоронці.

Після цього чоловік приховано пробирався до «цілі» через відкриту місцевість, а добравшись – намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.

Читайте також:

Теги: СБУ розслідування гроші російські агенти АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років
Справу про неякісні аптечки для ЗСУ скеровано до суду: що загрожує обвинуваченим
21 квiтня, 16:03
Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря. 
Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ
23 квiтня, 17:56
Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю на Київщині
Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю на Київщині
21 квiтня, 13:31
Пробоїна в Арці після атаки російським дроном
Ремонт Арки ЧАЕС після російської атаки досі не розпочався. Керівництво станції пояснило причину
26 квiтня, 13:00
Наразі поліцейські встановлюють шлях надходження зброї до фігуранта
У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета
27 квiтня, 16:25
Усі енергоблоки було зупинено у штатному режимі
Іспанські АЕС втратили електропостачання
28 квiтня, 21:51
Водночас сума збитків від шахрайства з платіжними картками зросла на 37%
З карток українців у 2024 році зникло понад мільярд гривень
Сьогодні, 06:19
Лайка стала причиною штрафів у одному із барів Італії
В Італії бар запровадив штрафи за нецензурну лайку
8 травня, 16:37
Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет
На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет
Вчора, 17:25

Кримінал

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках операції з ліквідації наркобізнесу
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках операції з ліквідації наркобізнесу
Готував диверсію на Рівненській АЕС: затримано агента РФ
Готував диверсію на Рівненській АЕС: затримано агента РФ
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
Обшуки в посадовців Нацгвардії. Півненко продовжує виконувати службові обовʼязки
Обшуки в посадовців Нацгвардії. Півненко продовжує виконувати службові обовʼязки
Тищенку змінено запобіжний захід у справі про незаконне затримання військового
Тищенку змінено запобіжний захід у справі про незаконне затримання військового
На Буковині зловмисники під виглядом облаштування укриття незаконно видобували вапняк
На Буковині зловмисники під виглядом облаштування укриття незаконно видобували вапняк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
149K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувала» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
88K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
58K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
30K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua