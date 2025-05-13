Готував диверсію на Рівненській АЕС: затримано агента РФ

Фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ на Рівненщині. Він готував повітряну атаку росіян по лініях електропередач (ЛЕП), які живлять Київ та весь столичний регіон України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігурант мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київщини.

«Щоб скоригувати удар, агент намагався встановити GPS-трекер на одну з опор магістральних ЛЕП. За сигналом «маячка» окупанти планували спрямувати «шахеди», щоб знеструмити столичну агломерацію», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об’єкта. Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов «зв’язковий» воєнної розвідки РФ і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

фото: СБУ

«Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання. Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС», – зазначають правоохоронці.

Після цього чоловік приховано пробирався до «цілі» через відкриту місцевість, а добравшись – намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали контррозвідники СБУ.

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.