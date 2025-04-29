Посадовиця однієї із міськрад на Миколаївщині шпигувала для Росії – СБУ

Жінку затримали під час проведення службової наради в адміністративній будівлі Первомайської міської ради

Підозрювана за завданням спецслужб РФ відстежувала маршрути українських військових та локації базування районного ТЦК та СП

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині російську агентку: нею виявилася 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана за завданням спецслужб РФ відстежувала маршрути переміщення українських військових та локації базування тимчасових мобільних груп районного ТЦК та СП.

Також під час «розвідвилазок» агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової, зауважують в СБУ.

«Зібрані розвіддані разом із фото вона передавала через месенджер Telegram проросійському блогеру Сергію Лебедєву на псевдонім «Лохматий», який переховується в тимчасово окупованому Донецьку та співпрацює з російськими спецслужбами. Отримані розвіддані ворожий «адмін» переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб – ФСБ та воєнної розвідки країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Агентурні відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак РФ по території регіону. СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами.

Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисниця використовувала у підривній діяльності на користь окупантів.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує покарання – п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нещодавно контррозвідка Служби безпеки затримала подружжя у Дніпрі, яке на замовлення росіян готувало теракти у прифронтовому місті. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За інформацією правоохоронців, щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість схованок із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали під Києвом ще одну агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. Основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ.

До слова, у Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який готував теракт поблизу місцевого ТЦК. Як повідомляє «Главком», за даними джерел lviv.media, йдеться про 26-річного бійця MMA з Шептицького – Валентина Підковича.