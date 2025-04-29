Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Посадовиця однієї із міськрад на Миколаївщині шпигувала для Росії – СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Посадовиця однієї із міськрад на Миколаївщині шпигувала для Росії – СБУ
Жінку затримали під час проведення службової наради в адміністративній будівлі Первомайської міської ради
фото: Офіс генпрокурора

Підозрювана за завданням спецслужб РФ відстежувала маршрути українських військових та локації базування районного ТЦК та СП

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині російську агентку: нею виявилася 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради, яка шпигувала за оборонцями південного регіону. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана за завданням спецслужб РФ відстежувала маршрути переміщення українських військових та локації базування тимчасових мобільних груп районного ТЦК та СП.

Також під час «розвідвилазок» агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової, зауважують в СБУ.

«Зібрані розвіддані разом із фото вона передавала через месенджер Telegram проросійському блогеру Сергію Лебедєву на псевдонім «Лохматий», який переховується в тимчасово окупованому Донецьку та співпрацює з російськими спецслужбами. Отримані розвіддані ворожий «адмін» переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб – ФСБ та воєнної розвідки країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Агентурні відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак РФ по території регіону. СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами.

Під час обшуків у неї вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисниця використовувала у підривній діяльності на користь окупантів.

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує покарання – п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нещодавно контррозвідка Служби безпеки затримала подружжя у Дніпрі, яке на замовлення росіян готувало теракти у прифронтовому місті. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За інформацією правоохоронців, щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість схованок із саморобними вибуховими пристроями (СВП) та гранатами Ф-1.

Ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок та використати її для підривів у багатолюдних місцях.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали під Києвом ще одну агентку ФСБ, яка коригувала ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону. Основними цілями, які намагався розвідати ворог, були локації військових частин Збройних Сил України та підрозділів СБУ.

До слова, у Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який готував теракт поблизу місцевого ТЦК. Як повідомляє «Главком», за даними джерел lviv.media, йдеться про 26-річного бійця MMA з Шептицького – Валентина Підковича.

Читайте також:

Теги: Миколаїв російські агенти державна зрада зрадники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під виглядом поїздок на риболовлю фігуранти об’їжджали прикордонну місцевість та приховано фіксували військові об’єкти
СБУ затримала агента РФ, який готував прорив ворожих військ на Сумщину
24 квiтня, 11:48
СБУ одночасно затримала девʼять агентів ФСБ, які готували теракти у центральних та східних регіонах України
Нейтралізовано нову розгалужену агентурну мережу ФСБ: деталі від СБУ
16 квiтня, 11:29
Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка
Підпал маркету Ikea у Литві міг вчинити неповнолітній українець за вказівкою РФ – NYT
10 квiтня, 19:15
Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
10 квiтня, 11:56
Клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
10 квiтня, 10:30
Ситуація на фронті 6 квітня
Лінія фронту станом на 6 квітня 2025. Зведення Генштабу
6 квiтня, 22:23
У Миколаєві через обстріл зайнялись пожежі
У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені (оновлено)
6 квiтня, 08:02
Втікач Дмитро Табачник має кілька бізнесів у Криму
Кримський ковбой Дмитро Табачник. Нова бізнес-імперія та… результати аналізів ексміністра освіти Анатомія зради
4 квiтня, 12:25
Штормовий вітер і пилова буря можуть спричинити перебої у роботі важливих підприємств
На дві області України насувається пилова буря
29 березня, 15:15

Кримінал

Посадовиця однієї із міськрад на Миколаївщині шпигувала для Росії – СБУ
Посадовиця однієї із міськрад на Миколаївщині шпигувала для Росії – СБУ
На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського
На Миколаївщині чоловік підірвав гранатою 21-річного поліцейського
СБУ спіймала військового, який на замовлення Росії готував теракти у Дніпрі
СБУ спіймала військового, який на замовлення Росії готував теракти у Дніпрі
Янукович отримав другий вирок в Україні
Янукович отримав другий вирок в Україні
У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета
У Миколаєві чоловік відповів на зауваження пострілом із пістолета
На Рівненщині хлопець викрав квіти зі стели загиблих військових, щоб подарувати дівчині
На Рівненщині хлопець викрав квіти зі стели загиблих військових, щоб подарувати дівчині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
35K
Перший заступник Кличка прокоментував скандал із вечерею на водоканалі у день жалоби
34K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
21K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор
19K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua