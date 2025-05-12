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Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного
Співробітники СБУ та Нацполіції вже затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного
фото: СБУ

Фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом

СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного. Як передає «Главком», про це повідомляє Служба безпеки та Національна поліція України.

За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.

Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки діям правоохоронців ніхто не постраждав.

Співробітники СБУ та Нацполіції вже затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного фото 1
фото: Національна поліція

Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву, пояснюють правоохоронці.

«Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора. Далі за його вказівкою молодики замаскували «вибухову пастку» на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів», – йдеться у повідомленні.

7 фото
На весь екран
фото: СБУ, Нацполіція

Після підготовки підриву зловмисники роз’їхались по домівках, де сподівалися «залягти на дно» і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, зауважують у СБУ.

Правоохоронці затримали обох фігурантів за адресами проживання. Крім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації росіянами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

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Теги: вибух теракт військові поліція російські агенти

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