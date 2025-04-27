Розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземних найманців для війни проти України

Українські воїни взяли у полон африканця, який воював за РФ

Росія продовжує вербувати іноземних найманців для війни проти України

З квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців для участі у війні проти України. Росія намагається поповнити свою армію іноземцями, як стратегія заміщення значних втрат на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначили у розвідці Британії, найбільша кількість добровольців прибула з Південної та Східної Азії (771 особа), за ними йдуть колишні радянські республіки (523 особи) та країни Африки (72 особи).

Британські аналітики підкреслюють, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через фінансові стимули та перспективу отримання російського громадянства. У звіті також наголошується, що іноземні громадяни становлять лише невелику частку від загальної кількості новобранців у збройних силах Росії, оскільки основний акцент робиться на внутрішньому рекрутингу.

«Іноземні громадяни майже напевно становлять дуже малу частку від загальної кількості новобранців у збройних силах Росії, оскільки значно більший акцент робиться на рекрутингу всередині Росії», – йдеться у звіті.

Розвідка Великої Британії припускає, що Росія продовжить вербувати іноземців у середньостроковій перспективі. Це є частиною її стратегії набору війська, спрямованої на заміщення значних втрат на полі бою, без необхідності оголошення другої хвилі мобілізації.

Нагадаємо, Українські воїни захопили в полон окупанта родом з Узбекистану. Зазначається, що чоловікові, як й іншим іноземцям, пообіцяли громадянство РФ, якщо він підпише контракт та буде воювати на стороні Росії.

За словами полоненого, він приїхав на заробітки до Москви та працював сантехніком із простроченою візою.

До слова, Росія, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року.

Також, раніше повідомлялося, що бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця. Найманець розповів, що навчався у РФ два роки, а згодом пішов воювати, щоб заробити гроші для переїзду в Європу.