Підпал торговельного центру у Варшаві. Польща викрила двох українців

Одного з членів злочинної групи було затримано в Литві

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення двом громадянам України у причетності до підпалу торгового центру Marywilska у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Підпал вчинила злочинна група, яка діяла в інтересах російських спецслужб. Її мета – підпалювати великі будівлі в країнах ЄС, зокрема група відповідальна за підпал магазину Ikea у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

За даними правоохоронців, до групи також входили громадяни України: Олександр В. і Данило Б. Останній 11 травня 2024 року отримав від Олександра В., який перебував у Росії, вказівку вирушити до торгового центру й зняти пожежу та роботу рятувальників, а потім передати відео, щоб його опублікували російські пропагандисти. Данило Б. виконав завдання.

Прокурор висунув обвинувачення Данилу Б. (2006 року народження) у двох злочинах: участь у злочинній групі, що діяла в Польщі, Литві, Україні та Росії, а також виконання завдання російської розвідки. Данила тримають під вартою у Литві.

Прокурор також висунув чотири обвинувачення проти Олександра В. (1975 року народження), який, даними слідства, керував діями Данила Б. і був причетний до підпалів. Зараз підозрюваний у Росії. Суд Польщі видав ордер на його арешт.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року.

Раніше видання New York Times опублікувало матеріал про ймовірну причетність до підпалу магазину Ikea неповнолітнього українця із Херсону. Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка.

До слова, Польща готується до президентських виборів, перший тур заплановано на 18 травня. РФ вже намагалася втрутитися у вибори.