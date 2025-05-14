Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію
Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний
фото ілюстративне: Reuters

За даними слідства, підозрювані на замовлення російських спецслужб готувались влаштувати підпали та вибухи

У Німеччині на Швейцарії затримали трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на замовлення Кремля. Як передає Главком, про це повідомляють Spiegel та Bild з посиланням на джерела.

Затриманих чоловіків – Владислава Т., Данила Б. та Євгена Б. (за іншими даними є затримала жінка Лоліта К.) – звинувачують у «шпигунстві з метою диверсії». За даними слідства, вони на замовлення російських спецслужб готувались влаштувати підпали та вибухи.

На момент затримання підозрювані вже почали проводити тестові етапи запланованої диверсії: вони надсилали посилки, адресовані на українські адреси, з GPS-трекерами. Євген Б. придбав ці трекери у Швейцарії та відправив їх Данилу Б. у Констанц. Той, своєю чергою, переправив їх до Кельну, звідки Владислав Т. відправив їх в Україну. Слідчі вважають, що це робилось для вивчення маршрутів доставки посилок.

Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника польського уряду.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. За словами Туска, причиною загоряння став навмисний підпал, організований за вказівкою російських спецслужб. Він також повідомив, що частину виконавців вже затримано. Решту – ідентифіковано, і вони перебувають у розшуку.

У Будівлі величезний комплекс з 1400 магазинами і пунктами обслуговування.

Вогнеборці повідомили, що обвалився дах. Усіх, хто перебував у торговому центрі та поблизу, евакуювали, повідомили у пожежній службі.

Раніше ми писали, що Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою РФ втрутитися у президентські вибори країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Також Польща закриває генконсульство РФ у Кракові через диверсії росіян.

Читайте також:

Теги: арешт слідство Німеччина диверсія диверсанти російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС готовий розглянути санкції проти російського енергетичного сектору та фінансового ринку
«Ми чекаємо на згоду Путіна». Мерц назвав умови запровадження санкцій проти Росії
Вчора, 17:00
Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
12 травня, 13:43
Раніше Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
6 травня, 17:04
Range Rover Sport 2022 року був зареєстрований на фірму Катерини Шмигаль через півтора місяця її існування
Шмигаль не задекларував автомобіль преміум-класу, яким користується його дружина – розслідування
29 квiтня, 07:06
30-річну безробітну мешканку Борисполя окупанти дистанційно завербували на Телеграм-каналі з пошуку «швидких заробітків»
Агентка ФСБ встановлювала «відеопастки» для коригування ударів Росії по Київщині
25 квiтня, 14:15
Прокопіву інкримінують організацію схеми з виїзду осіб за кордон за допомогою системи «Шлях» у 2022 році
Обрання запобіжного заходу заступнику Кличка. Соратник Прокопіва дорікнув прокуратурі, яка не може пояснити мотив
22 квiтня, 17:28
Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину
У Києві чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція розслідує замах на вбивство
22 квiтня, 10:57
Фрідріх Мерц: «Країна в стані війни не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу»
Фрідріх Мерц. Розмова про те, чого очікувати від нового канцлера Україні Геополітика
21 квiтня, 10:00
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Заклали вибухівку у термос. СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Вінниці
15 квiтня, 10:27

Соціум

Папа Римський заявив про готовність стати посередником у мирних переговорах
Папа Римський заявив про готовність стати посередником у мирних переговорах
Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку: останні дані
Німеччина активно відмовляє у притулку росіянам призовного віку: останні дані
У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію
У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію
Несподівані формати відпочинку: що стає популярним серед багатіїв
Несподівані формати відпочинку: що стає популярним серед багатіїв
Жінка народила під час авіарейсу до Іспанії
Жінка народила під час авіарейсу до Іспанії
Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
59K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
39K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
19K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
8123
18-річний український тенісист отримав російське громадянство: деталі

Новини

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua