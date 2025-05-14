У Німеччині затримано трьох українців за підозрою у роботі на Росію

Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний

За даними слідства, підозрювані на замовлення російських спецслужб готувались влаштувати підпали та вибухи

У Німеччині на Швейцарії затримали трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на замовлення Кремля. Як передає Главком, про це повідомляють Spiegel та Bild з посиланням на джерела.

Затриманих чоловіків – Владислава Т., Данила Б. та Євгена Б. (за іншими даними є затримала жінка Лоліта К.) – звинувачують у «шпигунстві з метою диверсії». За даними слідства, вони на замовлення російських спецслужб готувались влаштувати підпали та вибухи.

На момент затримання підозрювані вже почали проводити тестові етапи запланованої диверсії: вони надсилали посилки, адресовані на українські адреси, з GPS-трекерами. Євген Б. придбав ці трекери у Швейцарії та відправив їх Данилу Б. у Констанц. Той, своєю чергою, переправив їх до Кельну, звідки Владислав Т. відправив їх в Україну. Слідчі вважають, що це робилось для вивчення маршрутів доставки посилок.

Двоє українців наразі перебувають під слідством у СІЗО. Третьому оголосили ордер на арешт, але поки що він не був виконаний.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі «Маривільська» у Варшаві минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника польського уряду.

Нагадаємо, інцидент стався 12 травня 2024 року. За словами Туска, причиною загоряння став навмисний підпал, організований за вказівкою російських спецслужб. Він також повідомив, що частину виконавців вже затримано. Решту – ідентифіковано, і вони перебувають у розшуку.

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Раніше ми писали, що Польща зіткнулася з безпрецедентною спробою РФ втрутитися у президентські вибори країни. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

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