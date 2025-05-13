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Хотів спалити синагогу у Кривому Розі. Правоохоронці затримали неповнолітнього

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Хотів спалити синагогу у Кривому Розі. Правоохоронці затримали неповнолітнього
Російські спецслужби вербують українців для вчинення диверсій
фото: ssu.gov.ua/СБУ

14-річний підліток на замовлення російських спецслужб підпалив вхідні двері будівлі

Служба безпеки та Національна поліція викрили пʼятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Так, у Кривому Розі затримано 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу. Неповнолітній потрапив у поле зору окупантів, коли шукав «легкі гроші» у соцмережах. Для вчинення злочину юнак підготував два «коктейлі Молотова». Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері.

На Дніпропетровщині затримано двох дезертирів, які в обмін на обіцянки швидкого «заробітку» погодилися знищувати службові авто ЗСУ. Після підпалу військового пікапа фігурантам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу.

На Харківщині затримано 22-річного агента ФСБ, який за дорученням російських спецслужб палив релейні та батарейні шафи «Укрзалізниці». У такий спосіб ворог намагався вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів.

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Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

У Києві також затримано неповнолітнього поплічника окупантів. Ним виявився 16-річний студент одного з профтехучилищ на Вінниччині. За вказівкою російських спецслужб хлопець прибув до столиці України, щоб вчиняти підпали позашляховиків Сил оборони. Правоохоронці затримали юнака, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України.

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.

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Теги: СБУ російські агенти Кривий Ріг

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