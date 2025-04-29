СБУ затримала ще чотирьох агентів Росії, серед яких студенти та школярка

У Львові «по гарячих слідах» затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки «Укрзалізниці»

Зловмисники потрапили у поле зору окупантів через телеграм-канали із пошуку «легких грошей»

Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Зловмисники потрапили у поле зору окупантів через телеграм-канали із пошуку «легких грошей», пояснюють правоохоронці.

Так, у Харкові затримано 15-річну школярку, яка спалила два службові позашляховики ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на східному фронті.

У Львові «по гарячих слідах» затримано двох студентів місцевого техучилища, які підпалили релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

«У Чернігові викрито 41-річного місцевого жителя, який раніше притягувався до відповідальності за наркоторгівлю. Цього разу рецидивіст намагався знищити адмінбудівлю ТЦК за допомогою «коктейлю Молотова», який виготовив за інструкцією російського куратора», – йдеться у повідомленні.

фото: СБУ

Під час обшуків у фігурантів вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів. Також виявлено телефони із доказами роботи на РФ.

За всіма викритими фактами слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

«Як встановило розслідування, ворог «помітив» дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, росіяни«зламали» її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували «злити» відверті фото неповнолітньої в інтернет», – йдеться у заяві СБУ.

До слова, російські спецслужби намагалися залучити до диверсійної діяльності учня шостого класу одної зі шкіл Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов школяр і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією «підробітку».

Проте дитина «не спокусилася на обіцяні гроші», а натомість звернулася до офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські поспілкувалися з школярем, подякували йому за позицію, а про цей випадок поінформували співробітників управління СБУ.