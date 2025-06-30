Україну атакували 107 «шахедів»: є влучання

За ніч зафіксовано влучання дронів у 15 локаціях

У ніч на 30 червня російські терористи атакували Україну 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Дрони запускали із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.

Основний напрямок удару – Донеччина та Харківщина!

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 – збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння уламків на двох локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі ворог також завдав ударів по Одесі ударними дронами.

За повідомленням місцевих пабліків, у місті спалахнула масшабна пожежа. Над містом здійнявся величезний стовп диму.

Внаслідок російської атаки дронів на Харківщину також є постраждалі.

Сьогодні вдень «шахед» атакував Кривий Ріг, є поранені.

До слова, триває 1223-й день повномасштабної війни. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 34 авіаційних ударів, застосувавши 57 ракет та скинувши 56 керованих авіаційних бомб, здійснив 1269 уражень дронами-камікадзе та 4176 артилерійських обстрілів.