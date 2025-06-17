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РФ почала встановлювати в «Іскандери» 16-елементну «Комета-М»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ почала встановлювати в «Іскандери» 16-елементну «Комета-М»
9М728 до моменту відділення розгінного двигуна та розкриття крил
фото з відкритих джерел

З 2022 року росіяни використовували «Комету-М» тільки на чотири елементи

Росія під час однієї з останніх комбінованих атак Києва використовувала крилаті ракети «Іскандер-К» з новими завадозахищеними CRPA-антенами супутникової навігації «Комета-М» на 16 елементів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що з 2022 року росіяни використовували «Комету-М» тільки на чотири елементи.

«Для ракети супутникова навігація завжди була додатковим засобом, а найважливіше значення мала система типу Tercom з навігацією за рельєфом місцевості. Вона може уточнювати координати для інерціальної системи», – йдеться в повідомленні.

Більше того, «Іскандер-К» серед усіх російських крилатих ракет демонструвала вищу точність.

Видання зазначає, що збільшення кількості елементів у «Комета-М» означає більшу перешкодозахищеність від систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Така антена фактично є цифровою антенною решіткою, яка дає змогу відсіювати перешкоди РЕБ. Для її придушення необхідна така ж кількість джерел перешкод.

Найчастіше «Комета-М» на 16 елементів встановлювалася тільки на засоби, для яких супутникова навігація є єдиним засобом орієнтування і наведення. У виданні припустили, що її використання в «Іскандер-К» може свідчити про те, що росіяни зробили ставку на супутникові системи навігації.

Крім того, ворог оснащує свою зброю не тільки «Комета-М» російського виробництва, а й китайськими багатоелементними CRPA-антенами. Їх можна зустріти на «шахедах».

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження ПАТ «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ.

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Теги: ракета ворог росіяни окупанти

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