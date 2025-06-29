Україна створює нові підрозділи ППО із незвичним оснащенням

Сучасні дрони РФ можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому їх не збити з кулеметів

Володимир Зеленський заявляв, що Україна зосереджена на швидкій розробці перехоплювальних дронів

Інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотників Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць. Як інформує «Главком», про це пише Deutsche Welle.

Тому, аби протидіяти таким атакам, Україна шукає незвичні рішення, а саме використання безпілотників-перехоплювачів. Наразі сучасні дрони РФ можуть маневрувати та літати на великих висотах, тому українські сили протиповітряної оборони не можуть їх збити з кулеметів.

«Останнім часом Російська Федерація відправляє дрони на висоту близько 2 кілометрів. Тому нашим мобільним підрозділам стає все складніше перехоплювати дрони Shahed. Коли дрони літають нижче, їх можна побачити і збити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер і прицільних приладів. Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до 1 кілометра», – пояснив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зосереджена на швидкій розробці перехоплювальних дронів, аби захищати міста в глибині країни.

«Зокрема, ми працюємо над дронами-перехоплювачами, щоб посилити захист від Shahed», – наголошував глава держави.

Водночас багато українських виробників вже працюють над створенням таких дронів. До прикладу, організація Wild Hornets неодноразово показувала здатність перехоплювати дрони Shahed і Gerbera за допомогою свого пристрою Sting.

Своєю чергою німецький стартап Tytan Technologies проводить тестування власного перехоплювача разом з українськими військовими.

«Ми формуємо нові підрозділи для покриття міст у глибині країни системами протиповітряної оборони, оснащеними дронами-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів дронів», – додав Ігнат.

Співзасновник львівської компанії Besomar Роман Шемечко також наголосив:

«Якби всі групи протиповітряної оборони мали дрони-перехоплювачі і ми могли б використовувати їх для знищення ворожих дронів, ми б уже мали щось на зразок «Зоряних воєн». Це було б ефективно, оскільки ви б більше не стріляли в хмари, а переслідували ціль, щоб її знищити. Це ефективніше, ніж просто стріляти в Shaheds, що летять на висоті 3 кілометри, або марнувати ракети».

Експерти вважають, що безпілотні літаки-перехоплювачі також є гарною альтернативою, якщо враховувати вартість протиповітряних ракет. Як зазначили у Силах безпілотних систем України, ціна протиповітряної ракети може сягати 1 млн доларів, тоді як безпілотний літак-перехоплювач вартує близько 5000 доларів.

Нагадаємо, Росія почала завдавати наймасштабніших повітряних ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про різку ескалацію з боку Москви і ще більше підриває надії на мирне врегулювання війни.

Як відомо, уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Також Зеленський відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка: «Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну».

Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.