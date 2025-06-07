У Харкові після російської атаки – понад 40 поранених. Загинула очільниця дитячої залізниці

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру

Унаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Тим часом глава «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок атаки загинула 30-річна очільниця дитячої залізниці, яку два тижні тому призначили на посаду.

Він додав, що серед поранених є четверо залізничників. Наразі медики надають їм допомогу.

Окрім цього, ворог також ударив по Київському району Харкова, там пошкоджено приватний будинок.

Загалом окупанти випустили по місту чотири керовані авіабомби.

Нагадаємо, увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.