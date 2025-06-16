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Атака дронів на Київщину: є поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака дронів на Київщину: є поранений
Дрони атакували Київщину
фото: Микола Калашник

Загроза для регіону триває

У ніч проти 16 червня російські терористи атакували Київщину ударними безпілотниками. Очільник КОВА Микола Калашник повідомив про перші наслідки обстрілу, інформує «Главком».

За попередніми даними, в Обухівському районі 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки. У нього різані рани руки та обличчя. Медичну допомогу постраждалому надано на місці.

Також Калашник повідомив, що через російський обстріл пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Вирва утворилась на місці влучання
Вирва утворилась на місці влучання
фото: Микола Калашник

Більше подробиць очільник КОВА повідомить згодом.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Ще близько 04:17 на Київщині продовжувались вибухи, вже після п'ятої ранку оголосили відбій.

Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Усі наслідки комбінованого удару наразі встановлюється, про постраждалих поки не повідомлялось.

Внаслідок ворожої атаки у Борисполі зайнялась масштабна пожежа. 

Тєї ночі ж у Києві пошкоджень зазнали сім з 10 районів столиці.

Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони. Зафіксовано пожежі на відкритих місцевостях, загорілись нежитлові будівлі.

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Теги: обстріл поранення Київщина

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