Експрацівник оборонного підприємства допомагав РФ готувати удари по Дніпру

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

На Дніпропетровщині затримано ще двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки РФ по регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисниками виявились 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення фсб шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів ЗСУ, та 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. За дорученням російського спецслужбіста він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ. Фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

Також серед завдань експрацівника оборонного підприємства була передача окупантам координатів пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Слідство встановило, що фігуранти були завербовані через Telegram, коли шукали «швидких заробітків». Вони діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено співробітниками СБУ.

При обшуках у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала у Харкові ще одного агента ФСБ. Ним виявився 42-річний командир взводу штурмової бригади Нацгвардії.

За даними слідства, агент коригував повітряні атаки РФ по локаціях підрозділу, передаючи окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини. Також агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону.